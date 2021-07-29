Пашинян «играет в войнушку» И возвращает во власть реваншистов

Армения вновь сорвала режим прекращения огня на государственной границе с Азербайджаном. В ночь на 29 июля Вооруженные силы Армении с позиций, расположенных в направлении села Юхары Шорджа Басаркечарского района из стрелкового оружия и гранатометов обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении села Зейлик Кельбаджарского района. В ход пошли и гранаты. Ответным огнём активность противника подавлена, обстановка под контролем азербайджанских подразделений.

Теоретически еще чуть больше года назад назад это можно было бы назвать «небольшим инцидентном», на который большинство наблюдателей вряд ли вообще обратили бы внимание. Но сегодня все иначе — многие ведущие силы мировой дипломатии, от Госдепартамента США до ООН, призывают к немедленному прекращению огня и возобновлению переговоров. Одно только это — верный признак, что обеспокоено мировое сообщество всерьёз. И вряд ли эта обеспокоенность совсем уж безосновательна. Все происходит после проигранной войны и подписания Трехстороннего заявления от 10 ноября, после чего должен был уже стартовать процесс постконфликтного урегулирования и построения прочного долгосрочного мира, с признанием границ, мирным договором и открытием коммуникаций. Более того, как раз накануне после серии таких же далеко не бескровных «инцидентов» Россия выступила с инициативой прекратить огонь. Более того, все происходит в дни Олимпийских игр, когда должно было бы действовать олимпийское перемирие. Но Армения продолжает стрелять через границу — теперь уже после клятвенных обещаний поддержать российскую инициативу.

Но что на уме у Еревана? Там намерены ограничиться только «беспокоящим огнём» накануне очередного переговорного раунда? Или планы у Пашиняна и его команды куда более масштабные и опасные?

Казалось бы, проигранная 44-дневная война должна была бы надолго излечить местную верхушку от иллюзий. Но…

В те же дни, когда Армения устроила очередную серию провокаций на границе, местные информированные телеграмм-каналы распространили небезынтересную новость. По их данным, «кандидатура Армена Григоряна на пост главы МИД РА категорически не устроила Москву и некоторых партнеров Армении на Западе. Еревану настойчиво посоветовали найти другого кандидата на пост главы МИД РА. В шорт лист попали послы Армении во Франции и Беларуси, рассматривается так же кандидатура Арарата Мирзояна и, !приготовьтесь!, бывшего главы МО РА Давида Тонояна». Из чего уже можно сделать весьма серьёзные выводы. Прежде всего, важные кадровые назначения в команде Пашиняна по-прежнему производятся с согласия Москвы. Кроме того, «продвинуть» на один из ключевых постов «соросенка» Григоряна Николу Воваевичу не удалось. И самое примечательное, на пост главы МИДа прочат Тонояна — заведомого «ястреба» даже по ереванским меркам. Именно он, напомним в который уже раз, в 2015 году, примерно за год до боев у Лелетепе, рассуждал о том, что «пояс безопасности» вокруг Карабаха, как называли в Армении окружающую бывшую НКАО оккупированные на тот момент районы Азербайджана, для Еревана более не достаточен. А осенью 2019 года он же обещал «новую войну за новые территории».

Утечке в телеграмм-каналах можно, конечно, не поверить. Но в то время, когда на границе растёт напряженность, а МИД Армении регулярно выстреливает скандально-демагогические заявления, сам Армен Григорян на публике не появляется вообще. Более того, в отличие от Артака Карапетяна, исполняющего обязанности министра обороны, он не удостоился и приглашения в Москву «на собеседование и утверждение».

И, наконец, напомним в который уже раз: Артак Карапетян, фактический новый глава военного ведомства Армении, руководил накануне апрельских боев 2016 года военной разведкой Армении и расстался со своим постом именно после разгрома армянских «зинворов» у высоты Лелетепе. Намеренно оставим в стороне вопросы, провёл ли сей субъект «работу над ошибками» и не слишком ли рискованно возвращать на руководящие посты персон с таким послужным списком.

Важно другое: «кадровым резервом» для Пашиняна остаётся ереванская «партия войны».

Но если одной проигранной войны для Еревана оказалось мало, и там готовы по новому кругу пройти всю последовательность Лелетепе—Гюннют—Гарагая—Шуша, но уже с учетом новой географии и послевоенного расклада сил…то жителям каких регионов сегодняшней Армении уже пора собирать чемоданы и откручивать унитазы?

Нурани, обозреватель