В Ходжалы обнаружены оружие и боеприпасы



Развитие двусторонних отношений Азербайджана и Турции не должно сказываться на атмосфере стабильности в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Азербайджан и Турция развивают двусторонние связи. Это их суверенное дело. Важно, чтобы это не шло в ущерб атмосфере стабильности и предсказуемости в регионе. На этот счёт у нас регулярные контакты и с турецкими партерами, и с азербайджанскими», — сказал Песков журналистам в четверг.

Пескова попросили прокомментировать планы по созданию так называемой «тюркской армии» Турции и Азербайджана, а также задали вопрос, беспокоит ли эта идея Кремль.

«Нам неизвестны какие-то высказывания исполнительной власти — президентов Турции, Азербайджана — на этот счет», — сказал Песков.