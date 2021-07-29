В Ходжалы обнаружены оружие и боеприпасы

29 июля, 13:27
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Продолжаются профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях сотрудниками полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В результате контрольно-профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками Бейлаганского межрайонного отдела охраны, вблизи служебного поста на территории села Чанагчы Ходжалинского района было обнаружено и изъято большое количество боеприпасов — 1 пулемет, 3 автомата, 7 гранат различных типов, 1 гранатомет, 2 магазина, 269 патронов различного калибра.

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Кремль: Россия поддерживает контакты с Баку и Анкарой с целью сохранения стабильности в регионе

29 июля, 14:21
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Развитие двусторонних отношений Азербайджана и Турции не должно сказываться на атмосфере стабильности в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Азербайджан и Турция развивают двусторонние связи. Это их суверенное дело. Важно, чтобы это не шло в ущерб атмосфере стабильности и предсказуемости в регионе. На этот счёт у нас регулярные контакты и с турецкими партерами, и с азербайджанскими», — сказал Песков журналистам в четверг.

Пескова попросили прокомментировать планы по созданию так называемой «тюркской армии» Турции и Азербайджана, а также задали вопрос, беспокоит ли эта идея Кремль.

«Нам неизвестны какие-то высказывания исполнительной власти — президентов Турции, Азербайджана — на этот счет», — сказал Песков.