Жители Нью-Йорка будут получать по $100 за первую прививку от коронавируса

29 июля, 18:30
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Жители Нью-Йорка, которые с пятницы начнут вакцинацию от коронавируса, будут получать вознаграждение в размере $100, сообщила мэрия города в Twitter.

Для получения денег перед вакцинацией необходимо зарегистрировать ее дату на специализированном сайте города. «Сделайте первую дозу, зарегистрировавшись через городской сайт, и вы получите $100. Это так просто», — говорится в сообщении.

Ранее власти штата Нью-Йорк уже пытались стимулировать жителей проходить вакцинацию — в конце мая в 10 местах для вакцинации сделавшим прививку выдавали лотерейные билеты с главным призом в $5 млн. Помимо этого мэр Нью-Йорка Билл де Блазио обязал всех муниципальных служащих вакцинироваться к середине сентября. Тех, кто не получит сертификат о вакцинации к этому времени, ждет регулярное тестирование.

По последним данным, в Нью-Йорке в общей сложности сделали 9,9 млн прививок от коронавируса, более 4,4 млн человек полностью прошли вакцинацию.

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В Сирии боевики убили 8 солдат правительственных войск

29 июля, 20:53
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Боевики из оппозиционных формирований «Ахрар Хауран» атаковали в четверг посты сирийской армии в городе Дераа (110 км от Дамаска) и захватили в плен нескольких военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вещающий из Дубая телеканал Al-Hadath.

Сообщается, что при отражении нападения противника погибли восемь солдат и два местных жителя, потери боевиков составили трое убитых.

Боестолкновения произошли преимущественно в районе Дераа-эль-Балад, который блокирован сейчас правительственными силами. Снаряды, выпущенные боевиками, разорвались также в квартале Тарик-эс-Сад, на площади Босра и в лагере беженцев Эс-Сахари. Одна из мин попала в госпиталь «Аль-Ватани», которому нанесен материальный урон, о пострадавших сведений не поступало.

В последние месяцы в провинции Дераа, которая перешла под контроль правительственных сил в 2018 году, активизировали вооруженные вылазки бандформирования, связанные с экстремистской группировкой «Джебхат ан-Нусра». Командование сирийской армии направило на юг элитные подразделения для проведения антитеррористической операции