Имран Хан: США напортачили в Афганистане

Премьер-министр Пакистана Имран Хан раскритиковал миссию Соединённых Штатов в Афганистане, отметив, что американская сторона оплошала, пытаясь найти политическое решение конфликта с «Талибаном».

«Я думаю, что США напортачили в Афганистане. Сначала они пытались найти военное решение в Афганистане, которого вообще не было. А людей вроде меня, которые говорили, что военного решения нет, которые знают историю Афганистана, называли антиамериканскими. Меня называли Талибан Ханом», — сказал пакистанский премьер, слова которого приводит RT.

Он добавил, что когда США «наконец решили, что военного решения нет», их возможность диктовать свои условия на переговорах пропала.

«Когда там находились 150 тыс. солдат НАТО, тогда и было время для политического решения. Однако как только они снизили численность до 10 тыс. и обозначили даты вывода войск, талибы восприняли это как победу», — отметил Хан, подчеркнув, что теперь прийти к компромиссу с талибами стало гораздо труднее.