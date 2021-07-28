Имран Хан: США напортачили в Афганистане

29 июля, 00:45
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Премьер-министр Пакистана Имран Хан раскритиковал миссию Соединённых Штатов в Афганистане, отметив, что американская сторона оплошала, пытаясь найти политическое решение конфликта с «Талибаном».

«Я думаю, что США напортачили в Афганистане. Сначала они пытались найти военное решение в Афганистане, которого вообще не было. А людей вроде меня, которые говорили, что военного решения нет, которые знают историю Афганистана, называли антиамериканскими. Меня называли Талибан Ханом», — сказал пакистанский премьер, слова которого приводит RT.

Он добавил, что когда США «наконец решили, что военного решения нет», их возможность диктовать свои условия на переговорах пропала.

«Когда там находились 150 тыс. солдат НАТО, тогда и было время для политического решения. Однако как только они снизили численность до 10 тыс. и обозначили даты вывода войск, талибы восприняли это как победу», — отметил Хан, подчеркнув, что теперь прийти к компромиссу с талибами стало гораздо труднее.

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С iPhone на Android-устройства можно будет оперативно переносить данные

29 июля, 01:00
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Google создает софт, который поможет быстро переносить данные с iPhone на Android-устройства, передает РИА Новости со ссылкой на 9to5google.

Упоминание о возможности появилось в обновленной версии программы «Инструмент восстановления данных». Пользователям iOS предложат скачать специальное ПО, которое с помощью Wi-Fi-соединения перенесет данные и приложения с iPhone на Android-смартфон. Исключение составит лишь тот софт, которого нет в Google Play.

Сейчас процесс миграции довольно сложен — пользователю iOS-устройства приходится создавать резервную копию на Google Диск. Когда учетная запись Google добавляется на новый Android-гаджет, то открывается доступ к этому контенту. Но таким способом невозможно перенести приложения.

Программы Switch to Android еще нет в App Store, но вскоре она может там появится. Apple уже несколько лет предлагает аналогичный софт.