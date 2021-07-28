Хаменеи: При правительстве Роухани стало ясно, что доверять Западу нельзя

Верховный духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что в период президентства Хасана Роухани стало очевидным, что доверять Западу не имеет смысла, и новое правительство должно извлечь из этого урок.

Об этом Хаменеи заявил на встрече с президентом Хасаном Роухани и Кабинетом министров, чьи полномочия истекают через неделю.

По его словам, действия правительства Роухани оправдали ожидания в ряде областей, в то время как в других областях не оправдали.

«В период этого правительства (Роухани) стало очевидным, что доверять Западу нельзя. Это важный опыт, и новое правительство должно им воспользоваться. Они (Запад) нам не помогут и при первой же возможности нанесут удар. Если сейчас они этого не делают, то только потому, что не хватает сил», — сказал он (цитата по «Анадолу»).

Хаменеи также прокомментировал продолжающиеся в Вене переговоры по ядерному соглашению.

«США продолжили настаивать на своем и не продвинулись ни на шаг. Американцы обещают, что снимут санкции, но не делают этого. Более того, они требуют добавить в соглашение пункт относительно обсуждения новых вопросов в дальнейшем», — отметил Хаменеи.