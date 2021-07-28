Хаменеи: При правительстве Роухани стало ясно, что доверять Западу нельзя

28 июля, 23:52
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Верховный духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что в период президентства Хасана Роухани стало очевидным, что доверять Западу не имеет смысла, и новое правительство должно извлечь из этого урок.

Об этом Хаменеи заявил на встрече с президентом Хасаном Роухани и Кабинетом министров, чьи полномочия истекают через неделю.

По его словам, действия правительства Роухани оправдали ожидания в ряде областей, в то время как в других областях не оправдали.

«В период этого правительства (Роухани) стало очевидным, что доверять Западу нельзя. Это важный опыт, и новое правительство должно им воспользоваться. Они (Запад) нам не помогут и при первой же возможности нанесут удар. Если сейчас они этого не делают, то только потому, что не хватает сил», — сказал он (цитата по «Анадолу»).

Хаменеи также прокомментировал продолжающиеся в Вене переговоры по ядерному соглашению.

«США продолжили настаивать на своем и не продвинулись ни на шаг. Американцы обещают, что снимут санкции, но не делают этого. Более того, они требуют добавить в соглашение пункт относительно обсуждения новых вопросов в дальнейшем», — отметил Хаменеи.

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Порция самой дорогой картошки фри стоит $200: видео

29 июля, 00:17
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В США приготовили самую дорогую в мире картошку фри, порция которой стоит 200 долларов. Об этом сообщила ТСН.

Отмечается, что «кулинарный шедевр» приготовили в одном из элитных ресторанов Нью-Йорка Serendipity. Его рекордная цена уже попала в книгу рекордов Гиннеса.

Процесс приготовления состоял из трех этапов. Сначала шеф-повар бланшировал картофель в шампанском премиум класса и специальном уксусе, после чего его дважды жарили в гусином жире при различных температурах, чтобы достичь идеальной хрустящей корочки.

Перед подачей блюдо полили трюфельным маслом, посыпали сыром, съедобным золотом, а также подали специальный соус.