Блинкен обеспокоен ситуацией в Афганистане

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о «глубокой обеспокоеннойсти» ситуацией с наступлением движения «Талибан» в Афганистане. Ситуацию в стране он прокомментировал в ходе визита в Нью-Дели в среду, 28 июля.

«Мы видим, что «Талибан» наступает на уездные центры и угрожает некоторым провинциальным центрам. Нам также известно о зверствах со стороны талибов, которые совершаются на территории под их контролем. Эти сообщения вызывают глубокое беспокойство», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, действия талибов выставляют их не в лучшем свете перед жителями страны.

«Афганистан, в котором не соблюдаются права человека, Афганистан, в котором совершаются зверства против собственного населения, станет страной-изгоем», — отметил Блинкен.

Он напомнил, что США сохраняют свое присутствие в Афганистане, несмотря на вывод войск. Сотрудничество между странами продолжается в области экономики, безопасности и дипломатии.

«Талибан» заявляет, что ищет международного признания, международной поддержки Афганистана. Возможно, они хотят, чтобы их лидеры могли свободно путешествовать по миру, чтобы были сняты санкции и тому подобное. Но захват страны силой и нарушение прав народа не приведет к достижению этих целей. Есть только один путь. Это переговоры, чтобы разрешить конфликт мирным путем», — считает госсекретарь.

Также Блинкен отметил, что сформированное после переговоров правительство должно будет учитывать интересы всего населения Афганистана.