Песков дал оценку отношениям США и России

Россия и США вряд ли партнеры, они оппоненты или визави, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если вы заметили, вряд ли можно сейчас назвать партнерами, скорее это наши оппоненты или наши визави. Пока никаких партнерских у нас ни программ, ни отношений нет, к нашему сожалению, хотя, вы знаете, что президент (Владимир) Путин неоднократно демонстрировал политическую волю к нормализации этих отношений», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).

«Отрадным пока только является тот факт, что мы от пикирования перешли к переговорам, которые сопровождаются дальнейшим пикированием словесным. Все-таки тот факт, что сегодня в Женеве сидят наши эксперты общаются по вопросам стратстабильности, другие контакты — это то, что является весьма положительным знаком. И мы надеемся, что как минимум в ходе таких контактов нам удастся более полно доносить позиции друг до друга», — сказал Песков.