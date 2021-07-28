Киану Ривз снялся в экстремальной фотосессии

Популярный голливудский актер Киану Ривз известен не только своими блестящими ролями в кино, но и огромной любовью к мотоциклам. Звезда не просто любит гонять на байках и перебирать их у себя в гараже. Некоторое время назад Ривз вместе со своим другом основал компанию по производству кастомных мотоциклов, отмечает 2Drive.

Широко известный актер Киану Ривз известен не только в кино, он владелец весьма редкого бизнеса. Своё дело он открыл совместно с механиком Гардом Холлингером из мастерской L.A. County Choprods. Вдвоем они основали компанию Arch Motorcycle, которая вот уже не первый год занимается производством мотоциклов. Речь идет о кастомных образцах, которые пускают в серию.

Например, о KR GT-1, который стал продуктом глубокой модернизации мотоцикла Harley-Davidson Shovelhead от 1984 года производства. Новый мотоцикл комплектуется двигателем V-Twin, которые собирают в мастерской Bennett Performance. Данная модель также получает подвеску Ohlins, фильтры K&N и выхлопную систему Yoshimura.

Актер и мастер познакомились больше десяти лет тому назад. Именно тогда Киану впервые увидел разработанный Холлингером прототип KR GT-1. Изначально мастер хотел сделать лишь штучные экземпляры, продать их и заработать на этом хоть что-то. Однако, когда Ривз увидел получившегося монстра на двух колесах, он тут же решил вложиться в это дело и помочь Холлингеру наладить серийное производство. Более того, впоследствии актер сам принял участие в доведении мотоциклов до совершенства. Также, Киану Ривз снялся в небольшом рекламном ролике, чтобы продвинуть мотоциклы мастерской на рынке.

Сам актер неоднократно признавался, что любит мотоциклы. По его словам, в этом транспортном средстве ему нравится буквально все: звук, стиль, практичность и эстетика. При этом Киану больше всего любит ездить именно на мотоцикле. Свой первый мотоцикл актер купил еще в 1986 году. Это был Kawasaki.