Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на границе Азербайджана и Армении

28 июля, 18:03
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Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, обсуждалось социально-экономическое развитие России, ситуация в Афганистане и на границе Армении и Азербайджана, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента Сергей Иванов.

«В ходе совещания участники обсудили текущие вопросы социально-экономического развития России. Кроме того, затрагивались также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане, а также на азербайджанско-армянской границе», — сказал Песков.

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МЧС принимает неотложные меры в связи с сильным ветром

28 июля, 19:58
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Начиная с ночи 28 июля, сильный ветер в Баку привел к ряду последствий.

Как говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на основании информации, поступившей на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям, в связи ситуациями, представляющими угрозу жизни и здоровью людей, соответствующие аварийно-спасательные силы приняли необходимые меры безопасности.

Так, на основании поступившей информации о том, что под завалами в результате обрушения крыши частного жилого дома по улице Надира Гулиева в поселке Бузовна Хазарского района Баку, один человек оказался в беспомощном состоянии, на место происшествия были привлечены сотрудники Службы спасения особого риска МЧС, которая вытащили пострадавшего из-под завала и передали его по назначению.

Были проведены аварийно-спасательных операции и в других частях столицы.