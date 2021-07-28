Токсиколог: Большую проблему создает доступность метамфетамина из-за низкой цены

28 июля, 17:45
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«Если у наркозависимого человека нет силы воли, лечение становится неэффективным».

Об этом заявил главный токсиколог города Баку Исмаил Эфендиев, передает «Репорт».

Он отметил, что в настоящее время в стране возросло количество случаев отравлений метамфетамином.

«Вещество попадает в организм через дыхательные пути и потом уже в кровь. После приема метамфетамина в головном мозге резко повышается концентрация дофамина, что впоследствии приводит к осложнениям. Сегодня распространены разновидности метамфетамина в виде прозрачных кристаллов, напоминающих стеклянную крошку. Большую проблему создает доступность вещества из-за низкой цены. Цена метамфетамина в стране начинается примерно с 10 манатов. Таким образом, можно предположить, что по всей стране метамфетамин синтезируется в нелегальных лабораториях. Токсины выводятся из организма через кожу, что приводит к развитию ран и царапин. Другими осложнениями являются язвы во рту и выпадение зубов, проблемы с деснами. Метамфетамин приводит к инвалидности за короткий промежуток времени».

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МЧС принимает неотложные меры в связи с сильным ветром

28 июля, 19:58
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Начиная с ночи 28 июля, сильный ветер в Баку привел к ряду последствий.

Как говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на основании информации, поступившей на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям, в связи ситуациями, представляющими угрозу жизни и здоровью людей, соответствующие аварийно-спасательные силы приняли необходимые меры безопасности.

Так, на основании поступившей информации о том, что под завалами в результате обрушения крыши частного жилого дома по улице Надира Гулиева в поселке Бузовна Хазарского района Баку, один человек оказался в беспомощном состоянии, на место происшествия были привлечены сотрудники Службы спасения особого риска МЧС, которая вытащили пострадавшего из-под завала и передали его по назначению.

Были проведены аварийно-спасательных операции и в других частях столицы.