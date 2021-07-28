Экс-глава МИД Тофик Зульфугаров — об эскалации на границе: К заявлению посла Франции нужно отнестись серьезно

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения продолжит т.н. проект «миацум» в новых условиях, а это означает продолжение территориальных претензий к Азербайджану.

Такое мнение в беседе с Minval.az высказал экс-министр иностранных дел Тофик Зульфугаров, комментируя участившиеся провокации ВС Армении на армяно-азербайджанской границе в Кельбаджарском районе.

По его мнению, нынешнее обострение — это ответ армянской стороны на предложение Баку о заключении мирного договора.

По мнению Зульфугарова, в Армении понимают, что они находятся в опасности, так как Азербайджан предпримет адекватные меры. В Ереване также осознают, что в военном отношении они ничего не могут противопоставить Баку.

«В Армении уверены, что Россия, как и ОДКБ, не придет им на помощью, так как позиция Москвы однозначна, и она заключена в том, что исполнение всех пунктов трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года должно быть выполнено, а открытие экс-территориального Зангезурского коридора должно состояться. Экс-территориальность этого коридора будут обеспечивать военнослужащие Погранвойск России. По сути дела, это тот же характер экс-территориальности, который Азербайджан допустил в отношении Лачинского коридора. Однако, экс-территориальность Лачинского коридора рассчитана на 5 лет, а Зангезурского – бессрочная. Исходя из вышеизложенного, Армения должна выполнить свои обязательства», — пояснил Т.Зульфугаров.

По мнению Тофика Зульфугарова, в Армении понимают, что такая позиция чрезвычайно опасна для нее самой, и Ереван старается привлечь различных мировых игроков, помимо России, чтобы создать систему международных гарантий безопасности существующей в настоящее время линии соприкосновения.

«Я имею в виду «в зоне международной межгосударственной границы», потому что назвать ее границей нельзя. Исходя из вышеизложенного, абсолютно очевидна также роль официального Парижа, так как французская сторона заявляет об интенсивном характере консультаций с официальным Ереваном в отношении широкого круга вопросов, включая вопросы безопасности»,- добавил экс-министр.

При этом Т.Зульфугаров напомнил, что ранее посол Франции в Армении Джонатан Лакотт подчеркнул готовность Парижа взять на себя обеспечение безопасности Армении в случае, если Ереван покинет ряды ОДКБ.

«На мой взгляд, это очень интересное заявление, которое я расцениваю в качестве «пробного шара», так как обычно такого рода заявления озвучивают на более высоком уровне, нежели на уровне посла. Но вместе с тем к данному заявлению нужно отнестись достаточно серьезно. И происходящее сегодня на этом фоне Армения пытается сформатировать в систему угроз, которым она, якобы, подвергается. Поэтому происходят постоянные провокации на нынешней линии соприкосновения», — резюмировал Т.Зульфугаров.

Бахтияр Сафаров