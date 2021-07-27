Главную роль в сериале «Девять совсем незнакомых людей» исполнила Кидман

В Сети появился трейлер нового сериала от Hulu Девять совсем незнакомых людей. Так стало известно, что главную роль в картине исполнила Николь Кидман. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Entertainment Focus.

По сюжету, в фильме рассказывается таинственная история, которая происходит на закрытом курорте в Австралии.

Кидман исполняет роль таинственной Маши, которая является владелицей курорта и психологом по совместительству.

«Добро пожаловать в Tranquillum House. Мы вылечим вас. Вы пришли сюда исцелиться. Это будет чудесное путешествие. Иногда будет неприятно. Нечего бояться. Теперь вы мои… И вы хотите быть моими», — говорится в трейлере.

