Главную роль в сериале «Девять совсем незнакомых людей» исполнила Кидман

28 июля, 00:45
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В Сети появился трейлер нового сериала от Hulu Девять совсем незнакомых людей. Так стало известно, что главную роль в картине исполнила Николь Кидман. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Entertainment Focus.

По сюжету, в фильме рассказывается таинственная история, которая происходит на закрытом курорте в Австралии.

Кидман исполняет роль таинственной Маши, которая является владелицей курорта и психологом по совместительству.

«Добро пожаловать в Tranquillum House. Мы вылечим вас. Вы пришли сюда исцелиться. Это будет чудесное путешествие. Иногда будет неприятно. Нечего бояться. Теперь вы мои… И вы хотите быть моими», — говорится в трейлере.

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В Конго силовики уничтожили 15 боевиков

28 июля, 01:00
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По меньшей мере 15 боевиков из террористической группировки «Альянс демократических сил» (АДС) убиты в ходе продолжавшейся трое суток армейской операции на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

«В ходе наступления в районе Чаби, которое началось в субботу, ликвидированы 15 повстанцев», — говорится в сообщении военного губернатора провинции Итури генерал-лейтенанта Джонни Лубоя, слова которого приводит ТАСС со ссылкой на Agence France-Press. По его словам, правительственные силы потеряли убитыми семь военнослужащих.

В провинции Итури с 6 мая действует осадное положение, которое ввел своим указом президент ДРК Феликс Чисекеди по причине ухудшения ситуации в области безопасности. Распоряжением главы государства в соответствии со статьей 86 Конституции ДР Конго гражданская администрация заменена на военную. Аналогичный режим действует и в соседней провинции Северное Киву.