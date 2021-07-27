Ассанжа лишили гражданства Эквадора

Эквадорское правосудие признало на прошлой неделе недействительным гражданство этой страны, предоставленное основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу, и официально уведомило об этом защиту активиста в понедельник, сообщил его адвокат Карлос Поведа.

«Судьи административного суда согласились с аргументами министерства иностранных дел и объявили недействительным письмо о натурализации, выданное Джулиану Ассанжу. Уведомление пришло нам сегодня», — сказал Поведа (цитата по РИА Новости).

Решение суда подлежит обжалованию через так называемые горизонтальные апелляции для расширения и разъяснения, а также окончательную апелляцию в кассационной инстанции, в слушаниях должен принимать участие адвокат Ассанжа.

Письмо о натурализации от правительства Эквадора Ассанж получил в декабре 2017 года, скрываясь в посольстве этой страны в Лондоне. 10 апреля 2019 года, накануне его выдачи британской полиции, министерство иностранных дел опубликовало документ, признающий письмо о натурализации Ассанжа «наносящим ущерб административным актом».

Решение Административного суда по спору о лишении Ассанжа гражданства было основано на отчете Управления национального контролера, в котором говорится о процедурных нарушениях и несоответствии критериям предоставления гражданства.

По словам адвоката, это лишь предположения, а Управление финансового контролера действовало с явными политическими интересами — обвинение не сумело подтвердить ни одно из заявленных нарушений и не предоставило доказательств. Поведа также отметил нарушения по ходу процесса, которые затрудняли действия защиты.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.