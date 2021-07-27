Бабаев призвал Сербию принять участие в восстановлении освобожденных территорий

27 июля, 17:30
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«Участие дружественных стран в восстановительных работах, проводимых на разрушенных Арменией азербайджанских территориях, сегодня является приоритетным для нашей страны».

Об этом заявил министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев на церемонии закрытия азербайджано-сербского бизнес-форума в Баку.

Министр выразил надежду, что и сербские компании будут активно присоединяться к этому процессу.

Он отметил, что в Азербайджане — благоприятная бизнес-среда. Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович отметил, что его страна придает особое значение развитию связей с Азербайджаном и расширению двустороннего сотрудничества, в этом процессе бизнесмены также играют активную роль.

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Ученые предупредили о рекордной жаре в мире в ближайшие 10 лет

27 июля, 18:15
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Ученые из Высшей технической школы Цюриха рассказали, что на Земле ускоряется рост температур, что приведет к тому, что в ближайшие десять лет будут наблюдаться рекордные периоды аномальной жары. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на научный журнал Nature Climate Change.

«Главная мысль состоит в том, что в предстоящие десятилетия нам нужно подготовиться к более рекордным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие температурные рекорды», — отметил участник исследования Эрик Фишер.

По результатам исследования, ученые обнаружили, что периоды аномально жаркой температуры могут быть связаны с выбросом парниковых газов. Чем выше показатели выбросов газов, тем чаще могут случаться периоды жары.

Также эксперты подчеркнули, что планета за десятилетие прогревается на 0,18C°, это гораздо быстрее, чем наблюдалось в предыдущие 40 лет.

По мнению ученых, на сегодняшний день необходимо сократить выбросы парниковых газов.

Однако, принимаемые меры могут оказаться недостаточными на фоне того, как быстро парниковые газы меняют климат Земли, добавили специалисты.