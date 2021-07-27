Бабаев призвал Сербию принять участие в восстановлении освобожденных территорий

«Участие дружественных стран в восстановительных работах, проводимых на разрушенных Арменией азербайджанских территориях, сегодня является приоритетным для нашей страны».
Об этом заявил министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев на церемонии закрытия азербайджано-сербского бизнес-форума в Баку.
Министр выразил надежду, что и сербские компании будут активно присоединяться к этому процессу.
Он отметил, что в Азербайджане — благоприятная бизнес-среда. Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович отметил, что его страна придает особое значение развитию связей с Азербайджаном и расширению двустороннего сотрудничества, в этом процессе бизнесмены также играют активную роль.