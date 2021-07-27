В Азербайджане разработали мобильное приложение для проверки COVID- паспортов

27 июля, 17:15
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Центр развития электронного правительства Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана разработало специальное мобильное приложение для проверки COVID- паспортов в учреждениях, предусмотренных постановлением Кабинета министров.

Об этом сообщил директор Центра развития электронного правительства Фариз Джафаров.

Мобильное приложение, которое будет запущено с 1 сентября, смогут использовать уполномоченные лица, определенный посредством портала icazə.e-gov.az.

Авторизованное лицо, получившее доступ к системе через приложение, сможет проверить, действителен ли у гражданина COVID- паспорт или сертификат об и иммунитете, проверив QR-код COVID- паспорта (сертификата об иммунитете) или введя данные удостоверения личности.

Ф.Джафаров отметил, что если у какого-либо лица при себе не будет COVID- паспорта, то наличие COVID-паспорта можно будет проверить по FİN-номеру.

Если у гражданина нет COVID- паспорта, то немедленно на экране появляется предупреждение, и это человек не будет допущен в места, указанные в решении Кабинетом министров.

Граждане посмотреть COVID-паспорта на портале «myGov.az» или в мобильном приложении myGov.az, мобильном приложении e-TƏBIB или посредством its.gov.az, при необходимости можно сделать распечатку. Мобильное приложение предназначено для учреждений, организаций.

 

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В Китае нашли сотню шахт для ядерного оружия

27 июля, 18:00
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Власти Китая ведут строительство более сотни шахт для запуска межконтинентальных баллистических ракет (МБР), пишет газета The New York Times со ссылкой на экспертов Федерации американских ученых (Federation of American Scientists, FAS).

Свидетельства о том, что китайские власти строят такие шахты, нашли на снимках с коммерческих спутников. По словам представителей FAS, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе появится 110 шахт для запуска МБР — как правило, они оснащаются ядерными боевыми частями.

Издание Insider указывает, что в связи с этим многие эксперты опасаются дальнейшей экспансии Китая. Наличие таких шахт может превратить страну в ядерную державу наравне с Россией и США. При этом другие эксперты указывают, что подобные шахты крайне уязвимы, а их мощностей все равно не хватит для «устрашения» других.