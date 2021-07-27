В Гёйчае задержаны наркодилеры c метамфетамином и гранатой



В ходе операции, проведенной сотрудниками Гёйчайского районного отдела полиции, были задержаны лица, занимающиеся незаконным оборотом, покупкой и продажей наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщили пресс-службе МВД, в ходе операции был задержан житель села Чайархы Хаял Мамедов.

В ходе обыска у него были обнаружены и изъяты одна ручная граната «Ф-1» и метамфетамин.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий у задержанного — ранее осужденного Эльвина Гафурова был обнаружен метамфетамин.

В ходе расследования было установлено, что именно он продал наркотические средства Кямилю Гяндалиеву, у которого несколько дней ранее были выявлены и изъяты героин и метамфетамин. Гафуров задержан сотрудниками правоохранительных органов.

По фактам ведется расследование.

