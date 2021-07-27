В Гёйчае задержаны наркодилеры c метамфетамином и гранатой

27 июля, 16:43
45


В ходе операции, проведенной сотрудниками Гёйчайского районного отдела полиции, были задержаны лица, занимающиеся незаконным оборотом, покупкой и продажей наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщили пресс-службе МВД, в ходе операции был задержан житель села Чайархы Хаял Мамедов.

В ходе обыска у него были обнаружены и изъяты одна ручная граната «Ф-1» и метамфетамин.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий у задержанного — ранее осужденного Эльвина Гафурова был обнаружен метамфетамин.

В ходе расследования было установлено, что именно он продал наркотические средства Кямилю Гяндалиеву, у которого несколько дней ранее были выявлены и изъяты героин и метамфетамин. Гафуров задержан сотрудниками правоохранительных органов.

По фактам ведется расследование.

﻿

Ученые предупредили о рекордной жаре в мире в ближайшие 10 лет

27 июля, 18:15
42

Ученые из Высшей технической школы Цюриха рассказали, что на Земле ускоряется рост температур, что приведет к тому, что в ближайшие десять лет будут наблюдаться рекордные периоды аномальной жары. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на научный журнал Nature Climate Change.

«Главная мысль состоит в том, что в предстоящие десятилетия нам нужно подготовиться к более рекордным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие температурные рекорды», — отметил участник исследования Эрик Фишер.

По результатам исследования, ученые обнаружили, что периоды аномально жаркой температуры могут быть связаны с выбросом парниковых газов. Чем выше показатели выбросов газов, тем чаще могут случаться периоды жары.

Также эксперты подчеркнули, что планета за десятилетие прогревается на 0,18C°, это гораздо быстрее, чем наблюдалось в предыдущие 40 лет.

По мнению ученых, на сегодняшний день необходимо сократить выбросы парниковых газов.

Однако, принимаемые меры могут оказаться недостаточными на фоне того, как быстро парниковые газы меняют климат Земли, добавили специалисты.