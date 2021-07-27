Кинокритики выбрали главный хит лета

27 июля, 10:35
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Кинокритики высоко оценили картину «Главный герой» с актером Райаном Рейнольдсом и нарекли ее главным хитом лета еще до выхода в массовый прокат, пишет iReactor.

Многие из посетивших премьеру фильма назвали комедию лучшей кинолентой о видеоиграх. Зрители особенно отметили спецэффекты, юмор и игру актеров, задействованных в фильме.

«Главный герой» — лучший фильм о видеоиграх из когда-либо созданных. Тем не менее даже не геймерам понравится», — отметил один из критиков на просторах платформы Rotten Tomatoes.

Отмечается, что на экраны кинотеатров «Главный герой» выйдет 12 августа.

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В Шамкирском районе задержана 65-летняя женщина, выращивающая наркотики

27 июля, 12:10
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В Шамкирском районе задержана 65-летняя женщина, выращивающая наркотики во дворе.

По данным Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, у жительницы села Байрамлы Севиль Алиевой, 1956 года рождения, во дворе частного дома были обнаружены и изъяты растения каннабиса.

Şəmkir RPŞ Zəyəm Polis Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən əraziyə baxış zamanı oradan 60 ədəd ümumi çəkisi 38 kq 300 qram olan narkotik çətənə aşkar edilərək götürülüb. Dindirilmə zamanı saxlanılan şəxs çətənə kollarını cari ilin may ayında satış məqsədi ilə əkdiyini etiraf edib.

В ходе проверки местности сотрудниками Заямского отделения полиции были обнаружены и конфискованы 60 единиц каннабиса весом 38 кг и 300 граммов. В ходе допроса задержанная призналась, что посадила наркотики на продаж в мае этого года.

Изъятые вещественные доказательства переданы на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.