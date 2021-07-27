Кинокритики выбрали главный хит лета

Кинокритики высоко оценили картину «Главный герой» с актером Райаном Рейнольдсом и нарекли ее главным хитом лета еще до выхода в массовый прокат, пишет iReactor.

Многие из посетивших премьеру фильма назвали комедию лучшей кинолентой о видеоиграх. Зрители особенно отметили спецэффекты, юмор и игру актеров, задействованных в фильме.

«Главный герой» — лучший фильм о видеоиграх из когда-либо созданных. Тем не менее даже не геймерам понравится», — отметил один из критиков на просторах платформы Rotten Tomatoes.

Отмечается, что на экраны кинотеатров «Главный герой» выйдет 12 августа.