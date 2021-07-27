Турция не намерена принимать новых мигрантов из-за ситуации в Афганистане

Посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау рассказал РИА Новости, что в его стране очень любят и хорошо знают Россию, а также с уважением относятся к ее президенту Владимиру Путину и даже носят с собой его фото.

«Эфиопы знают Россию очень хорошо. Если вы сейчас подойдете к человеку в Эфиопии и спросите его о России, он вам расскажет больше, чем вы знаете. Потому что Россия на разных этапах помогала нашей стране. Если вы скажете: я из России, эфиопы к вам будут очень положительно относиться. Они иногда носят фотографии Путина с собой. Путина в Эфиопии знают очень хорошо. А Россия в Эфиопии — любимая страна», — заявил посол.

По его словам, десятки тысяч человек в Эфиопии в свое время окончили советские вузы. Сейчас в российских высших учебных заведениях также занимаются эфиопские студенты, и есть возможность увеличить их количество. Но если СССР предоставлял стипендии, покрывавшие расходы на обучение, то теперь студентам приходится платить за образование за рубежом. Так что в Россию приезжают те, кому семейный бюджет позволяет такие траты.

«Образование в России хорошее, я сам учился в СССР, правда, в Ташкенте. И могу сказать, что уровень образования остался хорошим с советских времен. Сейчас российские университеты готовы принять студентов из Эфиопии. Вузы начали активно рекламировать свои возможности в Африке, и это правильно. Другой вопрос — смогут ли африканские студенты себе это позволить. Если бы было финансирование, многие студенты бы приехали в Россию. Причина — в оплате обучения», — пояснил посол.

Тем не менее, добавил он, в Эфиопии и сейчас можно с большей долей вероятности встретить человека, который говорит по-русски.

«Но на данный момент в Аддис-Абебе нет ни одной школы, где бы изучали русский. Только в российском культурном центре можно изучать русский. У нас также есть один российский госпиталь, но оборудование в нем уже устарело. Надо бы исправить», — посетовал посол.

По его словам, Россию и Эфиопию объединяет не только православная религия, но и Пушкин — так как Эфиопия является родиной его предков, в столице страны, а также в здании посольства в Москве даже установлен памятник поэту.

«У нас много туристических достопримечательностей, и в целом Эфиопия — это колыбель человечества. Здесь был обнаружен первый известный науке австралопитек — Люси. И, кстати, кофе тоже появился именно в Эфиопии. Первые христианские храмы в Лалибэла, долина реки Омо, город Харэр — много чего вы найдете только в нашей стране. Кстати, в Эфиопии большая православная община, что позволяет организовать паломничество. У нас вообще много общего с Россией — Пушкин, например», — заключил посол.