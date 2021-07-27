Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи

27 июля, 09:15
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КНДР и Республика Корея восстановили некогда отключенную прямую линию связи между государствами, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское правительство.

Старший секретарь Синего дома (резиденции президента Южной Кореи) Пак Су Хен заявил, что стороны полностью восстановят связь утром 27 июля.

По данным агентства, более года назад Пхеньян в одностороннем порядке разорвал линию связи в знак протеста против «антипхеньянской пропагандистской деятельности на юге».

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Посол: Эфиопы носят с собой фотографию Путина

27 июля, 09:44
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Посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау рассказал РИА Новости, что в его стране очень любят и хорошо знают Россию, а также с уважением относятся к ее президенту Владимиру Путину и даже носят с собой его фото.

«Эфиопы знают Россию очень хорошо. Если вы сейчас подойдете к человеку в Эфиопии и спросите его о России, он вам расскажет больше, чем вы знаете. Потому что Россия на разных этапах помогала нашей стране. Если вы скажете: я из России, эфиопы к вам будут очень положительно относиться. Они иногда носят фотографии Путина с собой. Путина в Эфиопии знают очень хорошо. А Россия в Эфиопии — любимая страна», — заявил посол.

По его словам, десятки тысяч человек в Эфиопии в свое время окончили советские вузы. Сейчас в российских высших учебных заведениях также занимаются эфиопские студенты, и есть возможность увеличить их количество. Но если СССР предоставлял стипендии, покрывавшие расходы на обучение, то теперь студентам приходится платить за образование за рубежом. Так что в Россию приезжают те, кому семейный бюджет позволяет такие траты.

«Образование в России хорошее, я сам учился в СССР, правда, в Ташкенте. И могу сказать, что уровень образования остался хорошим с советских времен. Сейчас российские университеты готовы принять студентов из Эфиопии. Вузы начали активно рекламировать свои возможности в Африке, и это правильно. Другой вопрос — смогут ли африканские студенты себе это позволить. Если бы было финансирование, многие студенты бы приехали в Россию. Причина — в оплате обучения», — пояснил посол.

Тем не менее, добавил он, в Эфиопии и сейчас можно с большей долей вероятности встретить человека, который говорит по-русски.

«Но на данный момент в Аддис-Абебе нет ни одной школы, где бы изучали русский. Только в российском культурном центре можно изучать русский. У нас также есть один российский госпиталь, но оборудование в нем уже устарело. Надо бы исправить», — посетовал посол.

По его словам, Россию и Эфиопию объединяет не только православная религия, но и Пушкин — так как Эфиопия является родиной его предков, в столице страны, а также в здании посольства в Москве даже установлен памятник поэту.

«У нас много туристических достопримечательностей, и в целом Эфиопия — это колыбель человечества. Здесь был обнаружен первый известный науке австралопитек — Люси. И, кстати, кофе тоже появился именно в Эфиопии. Первые христианские храмы в Лалибэла, долина реки Омо, город Харэр — много чего вы найдете только в нашей стране. Кстати, в Эфиопии большая православная община, что позволяет организовать паломничество. У нас вообще много общего с Россией — Пушкин, например», — заключил посол.