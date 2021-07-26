Будущий iPhone получит ускоренную зарядку, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Gizchina. Если в актуальной версии смартфона Apple iPhone 12 максимальная мощность зарядки составляет 20 Вт, то в iPhone 13 данный показатель будет увеличен до 25 Вт.

Ускоренная зарядка достигается путем использования специального адаптера питания, поддерживающего эту технологию. В прошлом году Apple решила отказаться от комплектации новых смартфонов адаптером, поэтому пользователи вынуждены приобретать его отдельно. По данным близких к Apple источников, компания продолжит эту линию и в случае с iPhone 13 — купертиновцы объясняют этот шаг необходимостью «защиты окружающей среды».

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