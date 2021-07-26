Боррель: Мир после пандемии COVID-19 станет более опасным

26 июля, 23:13
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил мнение, что мир после пандемии COVID-19 станет более опасным. Об этом он сказал в понедельник на пресс-конференции в Сантандере.

По его словам, коронавирус «изменил все параметры на международной арене». Глава дипломатии ЕС считает, что после пандемии мир станет «более неравным, более азиатским и более цифровым». По мнению Борреля, «это также будет более опасный мир» из-за «обострения напряженностей и конфликтов». Кроме того, он считает, что после пандемии в мире будет «преобладать соперничество между Китаем и США».

«У нас одна [пандемия], но могут быть еще», — сказал глава дипломатии Евросоюза (цитата по ТАСС). По его словам, сейчас ведутся обсуждения по вопросу наделения ЕС «большими полномочиями, чтобы противостоять пандемиям».

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В лондонском баре обслуживают и собак

27 июля, 00:31
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В Лондоне появился бар, который готовит коктейли и для людей, для их собак.

Бар открылся в июне этого года. Туда можно прийти вместе с питомцем и провести вечер пятницы за алкогольными коктейлями (для людей) и коктейлями из овощных и фруктовых соков (для собак). Так, хвостатым посетителям можно заказать коктейль из морковного сока, яблочного или свекольного. Также можно заказать набор, в который войдут напитки и для собак, и для хозяев.

По словам владельца бара Джейми Свона, главная идея заведения в том, что собака может отдыхать со своим хозяином в любом месте. Также это поможет побороть тревогу из-за того, что с прекращением жесткого локдауна владельцы питомцев стали проводить с ними меньше времени.

«Когда у вас есть собака, вы и правда можете чувствовать себя плохо, когда оставляете питомца одного», — говорит Свон, которого цитирует Reuters.

Владелец заведения добавил, что особенно могут тревожиться те люди, кто завел собаку во время пандемии: ведь и питомец, и хозяин привыкли к тому, что они все время были рядом друг с другом.

Помимо коктейлей и вечернего отдыха, бар предлагает услугу по присмотру за псами днем, пока их владельцы на работе.

«Я больший поклонник коктейлей. Прихожу сюда в четверг и в пятницу. Очень приятно иметь возможность взять с собой своего пса и знать, что он тоже хорошо проведет время», — рассказал один из посетителей Дом Мур.