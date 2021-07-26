Боррель: Мир после пандемии COVID-19 станет более опасным

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил мнение, что мир после пандемии COVID-19 станет более опасным. Об этом он сказал в понедельник на пресс-конференции в Сантандере.
По его словам, коронавирус «изменил все параметры на международной арене». Глава дипломатии ЕС считает, что после пандемии мир станет «более неравным, более азиатским и более цифровым». По мнению Борреля, «это также будет более опасный мир» из-за «обострения напряженностей и конфликтов». Кроме того, он считает, что после пандемии в мире будет «преобладать соперничество между Китаем и США».
«У нас одна [пандемия], но могут быть еще», — сказал глава дипломатии Евросоюза (цитата по ТАСС). По его словам, сейчас ведутся обсуждения по вопросу наделения ЕС «большими полномочиями, чтобы противостоять пандемиям».