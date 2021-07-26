Певица Марина Максимова, известная под псевдонимом Максим, пришла в себя. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что медики сняли нагрузку седативных препаратов и вывели звезду из медикаментозного сна, чтобы проверить, сможет ли она дышать самостоятельно. Сейчас Максим находится в ясном сознании и общается жестами.

Артистка уже может самостоятельно сделать вдох, однако, чтобы дыхание оставалось ровным, её перевели на вспомогательную искусственную вентиляцию лёгких (ВИВЛ). Состояние певицы по-прежнему оценивается как стабильно тяжёлое, но врачи не теряют надежды, что вскоре она сможет дышать самостоятельно.

Директор МакSим Маргарита Соколова в свою очередь рассказала Лайфу, что динамика в состоянии певицы положительная, но «так быстро и резко, как всем хочется, просто не может быть».

«Ситуация сама по себе сложная, но не такая крайне тяжёлая, как пишут. Ситуация непростая, но с улучшениями. Пока ещё идёт лечение, потом восстановление и реабилитация. Процесс длинный», — отметила Соколова.

Minval.az