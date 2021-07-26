В правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) состоялась встреча с делегацией во главе с первым заместителем председателя Партии справедливости и развития Турции Нуманом Куртулмушем.

Руководитель центрального аппарата ПЕА Таир Будагов отметил, что азербайджано-турецкие отношения вышли на качественно новый уровень: «В направлении развития отношений между двумя братскими странами регулярно ведется соответствующая работа. В ходе недавней 44-дневной войны Турция оказала Азербайджану большую политическую и моральную поддержку» (цитата по Trend).

Нуман Куртулмуш подчеркнул в свою очередь, что связи между правящими партиями Турции и Азербайджана расширились. По его словам, визит делегации в Азербайджан был очень продуктивным: «В результате этого визита мы еще больше укрепим наши отношения, будем развивать братские связи между Турцией и Азербайджаном и посредством политических партий. Лидеров двух стран связывают братские отношения. Мы как политические партии будем укреплять эти отношения между двумя странами. Недавняя Отечественная война — большое событие в истории азербайджанского народа, и позиция, занятая президентом страны, привела народ к победе».

Minval.az