

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прибыл в понедельник в командный штаб Второй армии ВС Турции, координирующий переброску и действия подразделений ВС Турции на севере Сирии.

Хулуси Акара в поездке сопровождают начальник Генштаба генерал Яшар Гюлер и командующий сухопутными силами генерал Умит Дундар.

Главу оборонного ведомства в аэропорту города Газиантеп встретили командующий Второй армией генерал Метин Гюрок, губернатор провинции Давут Гюль и др.

Делегация во главе с Хулуси Акаром посетила также штаб Шестой механизированной пехотной бригады, расположенной вблизи границы с Сирией.

Министр проинспектировал расположение части, как ожидается, свяжется в режиме видео-конференции с командирами частей, дислоцированных в Сирии.

Minval.az