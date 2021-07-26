Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прибыл в понедельник в командный штаб Второй армии ВС Турции, координирующий переброску и действия подразделений ВС Турции на севере Сирии.
Хулуси Акара в поездке сопровождают начальник Генштаба генерал Яшар Гюлер и командующий сухопутными силами генерал Умит Дундар.
Главу оборонного ведомства в аэропорту города Газиантеп встретили командующий Второй армией генерал Метин Гюрок, губернатор провинции Давут Гюль и др.
Делегация во главе с Хулуси Акаром посетила также штаб Шестой механизированной пехотной бригады, расположенной вблизи границы с Сирией.
Министр проинспектировал расположение части, как ожидается, свяжется в режиме видео-конференции с командирами частей, дислоцированных в Сирии.