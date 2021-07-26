Французский актер Жерар Депардье снимет в России фильм о французской эскадрилье «Нормандия — Неман», которая в 1945 году в составе Красной армии участвовала в битве за Восточную Пруссию и в штурме города-крепости Кенигсберг (ныне Калининград), пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака.

Как рассказал Ермак на конференции «Место Балтики в системе российского кинематографа — опыт, достижения, планы» в рамках XVII Международного кинофестиваля «Балтийские дебюты», съемки начнутся в Калининградской области уже в скором времени. «Проект действительно интересный, так как это очень серьезная часть истории Калининградской области», — сказал он, пообещав съемочной команде поддержку со стороны властей.

Также он уточнил, что в Калининграде будет создан оснащенный всем необходимым для жизни и работы киногород, где можно будет вести профессиональные киносъемки. «Если создавать Балтийский Голливуд, то, в принципе, здесь имеется все — своеобразная природа, уникальные ландшафты, европейская и советская архитектура, но на данный момент здесь отсутствует техническая база», — уточнил член Совета при президенте России по культуре и искусству, ректор ВГИКа, президент кинофестиваля «Балтийские дебюты» Владимир Малышев.

Minval.az