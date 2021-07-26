



Власти Турции не планируют вводить новые ограничения или ужесточать санитарно-эпидемические меры для российских туристов, направляющихся на отдых в республику. Об этом сообщили ТАСС в посольстве Турции в Москве.

«Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов», — указали в диппредставительстве.

В посольстве опровергли связанные с публикацией турецкого инфекциониста Мехмета Джейхана сообщения в ряде российских СМИ о возможном ужесточении мер в Турции по отношению к российским туристам из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране. «Хотелось бы отметить, что заявление господина Мехмета Джейхана является его личным мнением. Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов», — указали в посольстве.

«Турция успешно справляется с вызовами в период пандемии благодаря развитой системе здравоохранения и своевременно принятым мерам. Кроме того, внедренная в стране программа «Сертификации безопасного туризма» включает в себя свод правил и мер предосторожности для гарантии гостям страны безопасного и комфортного отдыха», — добавили в диппредставительстве.

Minval.az