

С 2 августа начнется прием детей в дошкольные образовательные учреждения столицы в электронном порядке.

Об этом сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

В Низаминском районе, который выбран в качестве пилотного проекта, завершены подготовительные и организационные работы, заявил руководитель аппарата ИВ города Баку Элгин Габибуллаев.

Родители могут регистрировать своих детей в столичных детских садах, не выходя из дома, получать информацию о свободных местах в детских садах в электронном порядке.

Minval.az