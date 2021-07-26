Председатель Общины горских евреев Баку Милих Евдаев награжден орденом «Шараф».
Соответствующее решение подписал президент Ильхам Алиев, передает пресс-служба главы государства.
Председатель Общины горских евреев Баку Милих Евдаев награжден орденом «Шараф».
Соответствующее решение подписал президент Ильхам Алиев, передает пресс-служба главы государства.
Дата: 2021/07/26 11:09
Раздел: Наша жизнь
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