Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предсказали, что в ближайшие десятилетия могут исчезнуть три вида рака. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, по словам экспертов, отказавшись от сигарет, можно победить онкологические заболевания лёгких. Многочисленные исследования в этой области подтверждают, что именно табачный дым приводит к развитию рака.

Исчезнуть также может онкология печени, если отказаться от алкоголя. В эту категорию входит и рак толстой кишки. Учёные отмечают, что ещё одного возбудителя рака печени — гепатит B — можно победить с помощью вакцинации. В России такая прививка входит в национальный прививочный календарь и делается бесплатно.

По словам экспертов, победить удастся и рак шейки-матки, если справиться с его возбудителем — вирусом папилломы человека. Сделать это также можно с помощью вакцинации. Как показывают исследования, девочки-подростки, сделавшие соответствующую прививку в возрасте 13–14 лет, спустя десять лет реже проявляют склонность к предопухолевой и опухолевой патологии шейки-матки, чем их невакцинированные ровесницы.

Minval.az