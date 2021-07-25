Испанский мотогонщик Уго Мильян Грасия погиб в результате аварии на этапе European Talent Cup. Чемпионат проходил в испанском автономном сообществе Арагон. Юноше было 14 лет. О его гибели сообщила пресс-служба чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонками.

«Мильян попал в аварию с участием нескольких гонщиков на пятом повороте. Машины для оказания медицинской помощи сразу же прибыли на место, и гонщик был доставлен в медицинский центр на трассе», — указано в релизе, который приводит «Лайф».

К сожалению, несмотря на все усилия медицинского персонала, Мильяна не спасли, он скончался от полученных травм.

Как уточняет портал «Чемпионат», юноша не удержался за рулём мотоцикла, а потом не успел покинуть трассу. В результате в него врезался поляк Олег Максимильян Павелец, который после столкновения уходил с трассы, хромая. Спортсмен находился в плотной группе и не мог избежать аварии.

Соболезнования близким Уго Мильяна выразил шестикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес.

Мильян был одним из лидеров общего зачёта, в нынешнем сезоне успел четыре раза попасть на подиум.

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