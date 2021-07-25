Сильные пожары охватили провинцию Ористано в Сардинии, эвакуировано около 400 человек. Об этом сообщает «Спутник» со ссылкой на SkyTg24.

Пожары возникли на Сардинии в субботу, когда со стороны Африки туда пришли раскаленные воздушные массы. Температура воздуха поднялась до 40 градусов, загорелась сухая трава. Огонь быстро перекинулся на кустарники и деревья, и вскоре многие районы в Ористано были охвачены огнем.

Почти сутки борьбу с огнем ведут подразделения пожарной службы, лесной охраны и службы Гражданской обороны Италии, которым активно помогают волонтеры. Всего в тушении пожаров задействованы около 7,5 тысячи человек, семь специальных самолетов Canadair и 13 вертолетов.

По данным властей Сардинии, пожары уничтожили около 10 тысяч гектаров зеленых насаждений, сгорели несколько производственных и жилых построек, погиб скот.

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