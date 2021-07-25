Большой желтохохлый какаду (Cacatua galerita), исторически населявший леса Австралии и соседних государств, оценил преимущества, которые ему дают населенные пункты, и теперь эта птица широко распространена на городских улицах. В Сиднее попугаи полностью адаптировались к новой среде, утоляя жажду в общественных питьевых фонтанчиках и добывая пищу на помойках: для этого они даже научились открывать крышки мусорных баков, пишет Nat-geo со ссылкой на Science alert.

Мало того, что птицы освоили новый для себя навык: они постоянно совершенствуются в нем. После того, как местные жители, недовольные разбросанным вокруг баков мусором, стали класть на крышки тяжелые камни, какаду придумали, как обойти это препятствие. Птица методично толкает камень к краю, пока тот не упадет, а затем, подпирая крышку головой, она опрокидывает ее.

Орнитологи из Института поведения животных Макса Планка предположили, что попугаи учат друг друга этим действиям: слишком быстро ими овладели все какаду по всему городу. До 2018 года попугаи залезали в баки лишь в трех районах Сиднея, каждый из которых находился на большом расстоянии друг от друга, но после 2019 года технология распространилась на 41 прилегающий район: 1396 жителей из 478 мест сообщили о 338 подобных случаях. Это рекордно высокая скорость, и исследователи считают, что применение техники является следствием культурной эволюции птиц.

При этом попугаи создали ряд уникальных приемов. Так, в северной части Сиднея какаду обходит бак с правой стороны, держась за крышку, а в центре города эти птицы тянут крышку на себя, находясь на ней. Вероятно, это зависит от того, кому птицы подражали в процессе обучения.

Есть и возрастная, и половая дифференциация: в частности, самцы справляются с крышками легче, чем самки, а более старые особи отталкивают молодых и стремятся открыть крышку сами, пока те просто наблюдают. Это и становится «школой», где какаду учатся добывать пищу в городских условиях.

Поведение попугаев изучено мало, несмотря на то, что эти птицы очень социальны и обладают интеллектом. Некоторые эксперты утверждают, что какаду так же умны, как и шимпанзе, но доказательной базы пока не достаточно.



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