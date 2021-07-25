

Общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 среди лиц, аккредитованных на летние Олимпийские игры в Токио, возросло до 133.

За сутки COVID-19 выявлен еще у 10 человек, приехавших в страну в рамках Олимпиады «Токио-2020», сообщили в Оргкомитете.

В числе зараженных два спортсмена, шесть членов официальных делегаций, один сотрудник обслуживающего персонала и журналист. Все инфицированные находятся на карантине.

Олимпийские игры «Токио-2020», перенесенные на 2021 год из-за пандемии, продолжатся с 23 июля по 8 августа.

Minval.az