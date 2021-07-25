

На курсирующей у южного побережья Великобритании яхте Triple Seven заметили звезду Голливуда Тома Круза. Актер может отбывать карантин на судне после контакта с зараженным коронавирусом на съемках продолжения фильма «Миссия невыполнима», предполагают СМИ, которые цитирует «МК».

Хозяином яхты называют российского олигарха Романа Абрамовича, который помимо прочего владеет английским футбольным клубом «Челси».

Папарации удалось «рассекретить» тайное прибытие Круза на яхту, сказано в статье.

Недельная стоимость аренды Triple Seven оценивается в $500 тыс. Яхта с 12 каютами для гостей, кино- и спортзалом, солнечной террасой могла достаться Абрамовичу за почти 45 млн евро, продажа состоялась три года назад.

Minval.az