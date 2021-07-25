

Обнародован прогноз погоды на завтра.

26 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, временами он усилится. Температура воздуха составит ночью 23-26 градусов тепла, днем 29-32 градуса тепла, в Баку ночью 23-25, днем 29-31 градусов тепла, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов.

На пляжах Абшерона ожидается умеренный северо-западный ветер, временами он усилится.

Температура морской воды составит на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) — 25-26 градусов тепла.

26 июля на Абшеронском полуострове ожидается временами усиление хазри, что благоприятно для метеочувствительных людей.

Атмосферное давление будет ниже нормы, 752 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 60-70%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Днем в ряде горных территориях возможны грозы и кратковременные дожди. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха составит ночью 21-26 градусов тепла, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью 13-16 градусов тепла, днем 18-23 градуса тепла.

Minval.az