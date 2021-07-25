

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает циничными действия французов, которые проводят манифестации против расширения действия санитарных пропусков в стране и введения обязательной вакцинации медицинского персонала.

Об этом глава государства заявил в воскресенье в главном госпитале Папеэте (Таити) в ходе начавшегося четырехдневного рабочего визита во Французскую Полинезию. Там его ждала группа манифестантов.

«Есть люди, которые прибегают сейчас к циничным и иррациональным действиям, к манипуляциям общественным мнением. Нельзя протестовать против мер по борьбе с вирусом, потому что вирус не обращает внимания ни на какие манифестации», — сказал французский лидер. «Никакая свобода невозможна без выполнения определенных обязанностей. Если человек хочет быть свободен, если он уважает и любит других людей, то единственное, что ему следует сделать — вакцинироваться, отказ от этого — безответственное поведение и эгоизм», — отметил Макрон.

На фоне распространения в стране штамма «дельта» был срочно разработан законопроект, который предусматривает обязательную вакцинацию медицинского персонала, пожарных, ряда категорий военных. На этой неделе для доступа на мероприятия с участием более 50 человек стало необходимо предъявлять санитарный пропуск. Предусматривается значительно расширить его применение.

Президент Франции отметил, что уверен в правильности принятого решения. «Я принял это решение абсолютно осознанно, я полностью уверен в его правильности», — сказал Макрон. Также он отметил о необходимости продолжать вакцинацию. «У нас есть оружие против пандемии — это вакцинация, им следует воспользоваться. Вакцина широко доступна, у нас скопились неиспользованными сотни тысяч доз, сейчас следует продолжить вакцинацию повсюду», — отметил он. Макрон напомнил, что в мире «уже привились различными видами вакцин более 3 млрд человек». «И мы знаем, что эти вакцины обеспечивают защиту и от новых штаммов коронавируса», — отметил президент.

Minval.az