

Консульство Китая в Нью-Йорке выразило протест из-за «неправильно показанной» карты во время церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио. Телеканал NBC Universal отделил часть островов, которые КНР считает своими.

«Мы призываем NBC признать серьёзность проблемы и принять меры по исправлению ошибки, — говорится в заявлении.

Так, на «новой» карте КНР лишилась Тайваня и части других островов. В заявлении консульства говорится о том, что своими действиями NBC «нанёс ущерб достоинству и оскорбил чувства китайского народа».

Minval.az