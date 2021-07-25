

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден не воспрепятствовал завершению строительства газопровода «Северный поток 2», и это позволит России получать миллиарды долларов.

«Я остановил его, а он одобрил самый большой трубопровод в мире, который идет из России в Германию, а мы-то должны защищать Германию», — сказал Трамп, выступая в Аризоне.

«Я лажу с Путиным, потому что это хорошо, я с ним лажу, он со мной ладит, но никто не был жестче с Россией, чем я», — сказал Трамп.

Он также заявил, что говорил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что с трубопроводом будет «покончено».

«Я спросил: мы тратим миллиарды долларов, чтобы защитить вас от России, а вы платите миллиарды и миллиарды долларов за энергию из Россию. Что это, черт возьми, такое?» — заявил Трамп.

При этом Трамп вновь подчеркнул, что он потерпел поражение на президентских выборах лишь потому, что их результаты были подтасованными. По словам Трампа, это были «самые позорные и коррумпированные выборы» в истории.

Трамп сказал, что нынешняя администрация «богатеет благодаря Китаю». В качестве примера он привел обвинения Хантера Байдена — сына президента — в том, что российские спецслужбы взломали его ноутбук.

«Он заявил, что это была Россия…, Россия, как всегда. Обратили внимание, что это не Китай, а именно Россия? Это потому, что за счет Китая, а не за счет России они богатеют», — сказал экс-президент.

Minval.az