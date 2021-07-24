Чехия направила в Литву материальную помощь на фоне миграционного кризиса на границе Беларуси и и Литвы, сообщил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

«Колонна пожарно-спасательной службы Чехии прибыла в Литву, чтобы доставить материальную помощь. Литва сейчас имеет дело с беспрецедентным миграционным кризисом, организованным беспринципным режимом Лукашенко», — сообщил Кулганек в Twitter.

Согласно министру иностранных дел, Прага пожертвовала палатки, кровати, одеяла, обогреватели и спальные мешки.

Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. По последним данным, с начала года в Литве на границе с Беларусью задержали более 2,4 тысячи нелегальных мигрантов, что более чем в 30 раз превышает показатели 2020 года.

Minval.az