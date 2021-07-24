Скончался народный артист Азербайджана Самед Самедов.
Родственники и коллеги народного артиста распространили информацию об этом в социальной сети.
Отметим, С.Самедов умер сегодня от коронавируса.
Скончался народный артист Азербайджана Самед Самедов.
Родственники и коллеги народного артиста распространили информацию об этом в социальной сети.
Отметим, С.Самедов умер сегодня от коронавируса.
Дата: 2021/07/24 18:54
Раздел: Life-style
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