Турция отвергает положения отчета Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, касающегося расположенных в Стамбуле мечетей Айя-София и Карие.

Об этом говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

«Турция отвергает положения отчета консультативной комиссии, которые не соответствуют актуальной ситуации. Они, по всей видимости, были написаны по предвзятым и политическим мотивам, — утверждается в коммюнике. — Турция продолжит проводить кропотливую и тщательную работу по защите зарегистрированных в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО с соблюдением своих прав, полномочий и обязательств».

В пятницу Agence France-Presse сообщило, что Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) попросила Турцию предоставить к февралю 2022 года отчет о состоянии мечети Айя-София в Стамбуле. По данным агентства, комитет выразил «озабоченность приданием статуса мечети этому памятнику византийской эпохи» и просит Турцию представить к 1 февраля 2022 года «обновленный отчет о состоянии» здания.

Minval.az