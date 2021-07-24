Рекордно низкие температуры были зарегистрированы в различных городах ЮАР за минувшие сутки, сообщает местная метеослужба

По ее данным, всего в разных городах установлено 19 новых температурных рекордов. Температура в Йоханнесбурге опустилась до минус 7, предыдущий рекорд — минус 6,3 градуса — был установлен 19 июля 1995 года. Ниже всего столбик термометра опустился в городе Кимберли, до минус 9,9 градусов (минус 8,1 в июле 2000 года).

В некоторых частях страны выпал снег. Метеорологи прогнозируют, что вскоре температуры придут в норму.

Minval.az