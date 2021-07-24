Байден разрешил выделить 100 миллионов долларов на помощь афганским беженцам.

Президент США Джо Байден распорядился выделить до 100 миллионов долларов из чрезвычайного фонда для удовлетворения потребностей жертв конфликта и тех, кто подвергается риску в результате ситуации в Афганистане, включая заявителей на получение специальных иммиграционных виз, сообщил Белый дом.

«Такая помощь может предоставляться на двусторонней или многосторонней основе, в зависимости от обстоятельств, в том числе посредством взносов в международные организации и путем финансирования других неправительственных организаций, а также департаментов и агентств США», — следует из текста меморандума.

Соединенные Штаты готовятся начать эвакуацию тысяч афганских заявителей на получение специальных иммиграционных виз, которые опасаются расправы со стороны талибов за то, что работали на правительство США.

В настоящее время порядка 2,5 тыс. афганцев могут претендовать на получение специальных американских иммиграционных виз.

Minval.az