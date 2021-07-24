В американском штате Колорадо обнаружили чуму после того как от осложнений, связанных с этим заболеванием, скончался 10-летний ребенок, сообщает телеканал WGN9.

После гибели мальчика Департамент здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо начал лабораторную проверку. Ее результаты показали, что в шести округах этого штата были лабораторно подтверждены сообщения о чуме у животных и блох.

Чума вызывается бактериями, которые могут передаваться человеку через укусы инфицированных блох или при прямом контакте с инфицированными животными. По словам врачей, при раннем выявлении чума поддается лечению как у людей, так и у домашних животных. Симптомы включают внезапное начало высокой температуры и/или увеличение лимфатических узлов.

В качестве мер предосторожности врачи советуют держаться подальше от грызунов, в том числе белок. Не кормить их, не гладить, не трогать больных или мертвых животных, а также провести дезинсекцию дома, чтобы насекомые не могли подобраться к продуктам питания и ряд других правил. Заболевших домашних животных рекомендуется незамедлительно показать ветеринарному врачу.

Minval.az