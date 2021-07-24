Врачи из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE) нашли новый штамм коронавируса у британцев, сообщает Mirror.

«На сегодняшний день по стране выявили 16 случаев заражения мутацией B.1.621. Большая часть из них связана с поездками за границу», — сказали специалисты.

Сейчас врачи из PHE проводят лабораторные анализы этого варианта SARS-CoV-2, чтобы лучше понять влияние мутации на поведение вируса.

Медики пока точно не знают, снижает ли штамм B.1.621. эффективность вакцин.

В мире на данный момент наиболее распространена «дельта» мутация коронавируса. Ее уже идентифицировали почти во всех европейских странах. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что она будет доминировать на планете в ближайшие месяцы и вытеснять циркуляцию других вариантов, если не появится более конкурентоспособный вирус.

Minval.az