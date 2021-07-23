Отец герцогини Сассекской Меган Маркл — Томас Маркл заявил, что подаст иск в суд против своей дочери и ее мужа принца Гарри, чтобы те позволили ему видеться с его внуками

Как известно, Меган Маркл поссорилась с отцом накануне свадьбы за его сговор с папарацци. Несмотря на то, что он неоднократно раскаивался публично, дочь так и не простила отца и совсем с ним не общается.

Старшему внуку Томаса Маркла уже два года, а младшей внучке — полтора месяца. Однако мужчина до сих пор не видел ни Арчи, ни Лилибет Диану.

«Мы не должны наказывать детей за плохое поведение Меган и Гарри. Арчи и Лили — маленькие дети. Это не политика. Они не заложники. Они не являются частью игры. К тому же они члены королевской семьи и имеют те же права, что и другие члены семьи», — рассказал Томас Маркл и добавил, что будет ходатайствовать в суд Калифорнии о праве увидеться со своими внуками, причем, в ближайшее время. Его слова приводит «Корреспондент» со ссылкой на FoxNews.

К таким решительным действиям Томас Маркл пришел из-за того, что недавно его дочь с семьей переехала в США и теперь живет в 70 милях от него.

Кроме этого, в новом интервью Маркл раскритиковал «интимные» мемуары принцы Гарри.

«После трех сеансов с психиатрами и разговором с Опрой Уинфри я не знаю, что можно сказать еще», — добавил Томас Маркл.

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