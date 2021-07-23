

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин дал указание уволить двух имамов за «неприемлемые» проповеди. В них клирики называли женщин «шайтанами», выступали против распространяемых в соцсетях уроков макияжа среди мусульман. Об этом сообщает Le Figaro.

В регионах Луара и Верхний де-Сен женщины были описаны местными имамами как «населенные шайтанами». Последним было предписано подчиняться мужчинам, сообщает издание.

По сведениям Le Figaro, после этих проповедей, содержание которых «наносит ущерб гендерному равенству», глава МВД Франции обратился для уточнения всех обстоятельств в префектуру указанных регионов. После изучения деталей министр принял решение об увольнении двух клириков. Более того, одному из них не теперь не продлят вид на жительство.

Дарманин отметил, что мечети, в которых служили уволенные имамы «привлекает все большее радикалов». В связи с этим чиновник попросил компетентные органы провести необходимую работу с прихожанами и держать ситуацию под контролем.

Minval.az