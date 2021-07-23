Делегация, состоящая из членов Национальной ассамблеи Франции, сегодня посетила Гянджу.
Французские депутаты своими глазами увидели разрушения на территориях, подвергшихся ракетным ударам со стороны Армении в ходе 44-дневной Отечественной войны.
Делегация, состоящая из членов Национальной ассамблеи Франции, сегодня посетила Гянджу.
Французские депутаты своими глазами увидели разрушения на территориях, подвергшихся ракетным ударам со стороны Армении в ходе 44-дневной Отечественной войны.
Дата: 2021/07/23 13:08
Раздел: Новость
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