Делегация, состоящая из членов Национальной ассамблеи Франции, сегодня посетила Гянджу.

Французские депутаты своими глазами увидели разрушения на территориях, подвергшихся ракетным ударам со стороны Армении в ходе 44-дневной Отечественной войны.

 

 

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