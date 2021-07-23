

В Кюрдамире полиция провела профилактические мероприятия в домах торжеств.

Сотрудники Кюрдамирского районного отдела полиции провели профилактические встречи в домах торжеств, деятельность которых была разрешена в установленном законом порядке, передает «Репорт».

Во встречах, состоявшихся перед началом торжественных церемоний, наряду с сотрудниками полиции, приняли участие сотрудники Агентства продовольственной безопасности и территориального налогового управления.

В ходе встреч руководителям домов торжеств была предоставлена информация о принятых Оперативным штабом решениях в связи с проведением свадеб, помолвок, дней рождений и других церемоний, а также о том, в каком количестве и по каким нормам можно принимать гостей.

Также в ходе мероприятий были проверены паспорта COVID-19 у лиц, прибывших для принятия участия в свадебных церемониях. Не привитые граждане не были допущены на мероприятия.

В отношении владельцев объектов, в которых были выявлены нарушения, приняты соответствующие меры.

Отметим, что несколько дней назад за нарушение правил карантинного режима дома торжеств «Мираж» и «Ниджат» были оштрафованы на 4000 манатов в соответствии с соответствующей статьей Кодекса об административных правонарушениях.



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