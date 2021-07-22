Актер Дуэйн Джонсон высказался насчет заявления своего коллеги Вина Дизеля об их конфликтах на съемках серии фильмов Форсаж.

Слухи о непростых отношениях Дизеля и Джонсона ходили давно, однако долгое время никто из актеров не комментировал ситуацию.

В июне Дизель заявил журналу Men’s Health, что широко разрекламированная вражда между ним и Джонсоном на самом деле была преднамеренным ходом с его стороны, как продюсера.

Таким образом, Вин якобы хотел добиться, чтобы конфликт с Дуэйном на экране выглядел более натурально.

Сам Джонсон подчеркнул, что со смехом воспринял слова коллеги и сообщил, что больше не появится во франшизе Форсаж.

«Я посмеялся, причем сильно. Мне кажется, над этими словами все неплохо посмеялись. И ничего больше я, пожалуй, говорить не стану. Я уже пожелал им всего самого лучшего. Пожелал успехов с Форсажем 9. И желаю только удачи с десятой и одиннадцатой частями, да и другими фильмами по Форсажу, которые они будут делать без меня», – заявил актер, которого цитирует «Корреспондент» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Minval.az